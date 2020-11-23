بعد براءته من تهمة ضرب شرطي سابق وأستاذ جامعي..إيساف يُعلق:"الصلح خير"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الفنان إيساف، انتهاء القضية التي كان قد تم اتهامه فيها بضرب شرطي سابق وأستاذ جامعي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب إيساف أمس منشورًا قال فيه :"الحمد لله خلصت القضية على خير، كل الشكر والتقدير لمن بذلوا كل غالي من أجل تسوية الخلاف، وقد أثمرت جهودهم بالصلح والحمد لله أمام المحكمة بجلسة اليوم، وأتوجه بالشكر لقضاء مصر الشامخ على عدالته والشكر موصول لكل الناس اللي وقفت جنبي وأخص بالشكر، صديقي الغالي على قلبي شندي يحيى، المستشار أحمد الطماوي، وأشرف المحامي، المستشار تامر عبد المعطي، ومصطفى المحامي، وصبري المحامي".

وأعاد إيساف نشر ذلك المنشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "، وعلق عليه قائلاً :" الحمد لله خلصت القضية على خير ودايما الصلح خير".

وفي سياق آخر، طرح إيساف مؤخرًا أغنية "كارثة"، وهي من كلمات محمد مسعد، وألحان محمد مجدي، وتوزيع أحمد عبد السلام .