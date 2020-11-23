شاهد.. دينا تتألق في أحدث صور من كواليس مسلسل "سكن البنات"

حرصت الراقصة

دينا

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت دينا في الصور من كواليس مسلسل سكن البنات بإطلالة أنيقة و على الموضة، حيث ارتدت فستانا قصيرا جمع بين اللون الازرق و الابيض.

وعلقت دينا علي الصورة قائلة :" عائشة #مسلسل #سكن_البنات يذاع يوميا على @beindrama "

و جاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

-قمر يا دينا

-شكلك يجنن

-الفستان تحفة

-المسلسل حلو جدا

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وتزينت دينا ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا على رفع شعرها بطريقة جذابة ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الكاشمير .

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي.

وشاركت الفنانة دينا في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

ولدت دينا في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية ، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة ، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

يذكر ان سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.