شاهد صورة نادرة لـ حياة قنديل وزوجها وابنتهما الوحيدة

تحتفل اليوم، الفنانة المعتزلة حياة قنديل بعيد ميلادها الـ 69، فقد ولدت في 23 نوفمبر عام 1951، ظهرت عليها موهبة حب الفن منذ أن كانت طفلة صغيرة حتي شاركت في برامج الأطفال ما جعلها لا تستطيع أن تكمل دراستها واكتفت بدبلوم تجارة وعندما بلغت 11 عاما من عمرها وفي عام 1962 دخلت عالم التمثيل عن طريق مشاركتها في فيلم (صراع الأبطال).
تدوال رواد مواقع التواصل صورة نادرة للفنانة المعتزلة حياة قنديل وهي تلاعب ابنتها الوحيدة "شيماء" مع زوجها الراحل الفنان فكري أباظة وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلادها.
وأعربوا عن سعادتهم بطلتها، وكانت "حياة" تمثل نموذجا للفتاة الحالمة الرومانسية في فترة السبعينيات، التي كان لها جمهور كبير، خاصة من الفتيات.
ولدت حياة قنديل في مدينة القاهرة في عام 1951، وحصلت على شهادة الدبلوم في التجارة في عام 1968، ولم تكمل تعليمها، واتجهت للعمل الفني، وقدمت أكثر من 30 فيلما للسينما المصرية، منها: "السكرية، صوت الحب، الرصاصة لا تزال في جيبي، امبراطورية ميم، حتى آخر العمر"، واعتزلت العمل الفني تمامًا منذ بداية الثمانينيات.
شاركت الفنانة حياة قنديل على مدى مسيرتها الفنية القصيرة في نحو 40 عملًا سينمائيا ، وعدد قليل من المسلسلات أبرزها "الجنة العذراء"، و"الضمير"، إضافة إلى سهرات تلفزيونية حتى اختتمت مشوارها الفني بفيلم وادي الذكريات 1981.
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