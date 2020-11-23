مصادر: مقربون ينصحون محمد رمضان بالاعتذار.. وعناد "نمبر وان" سيد الموقف

محمد رمضان، حسب المصدر، يفكر في النصيحة بالفعل، لكنه يحاول جاهدا حل المشكلة دون تقديم اعتذار، حتى لا يبدو متراجعا بعد دفاعه الأول عن التصوير مع أي إنسان أيا كانت بلده وأيا كان دينه، رافعا شعار الإنسانية.
وحاول محمد رمضان، المعروف بشخصيته العنيدة، إقناع الجميع أن الأزمة ليست أكثر من زوبعة في فنجان، وأنها ستنتهي بتأكيد حبه لفلسطين، ما يبرر نشر صورته مع شاب فلسطيني أولا، ثم نشر علم فلسطين على صفحته الشخصية على الفيسبوك ثانيا، وهو أمر ليس كافيا لإنهاء حالة الغضب ضد محمد رمضان في الشارع المصري الكاره بطبعه لإسرائيل والكيان الصهيوني.
الغريب أن المصدر يؤكد أن "رمضان" يعتقد أن هذه الحرب ضده هدفها إيقاف نجاحاته، ليس إلا، وأن موضوع الوطنية ودماء الشهداء وسيلة للقضاء عليه، وذلك رغم محاولات مقربين إقناعه أن الأمر مختلف، وأن الغضب حقيقي، وأنه لا مفر من تقديم اعتذار واضح لالتقاط صور مع إسرائيليين، لا تتناقض مع الموقف الجمعي الوطني الشعبي، بل تتناقض أيضا مع قرارات النقابات الفنية في مصر.
ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الفنان محمد رمضان كشف حقيقة الصور المتداولة له مع إسرائيلي في دبي ، مضيفا :" ما فعله محمد رمضان مصيبة ولازم يطلع للجمهور والعالم كله لشرح ملابسات هذه الصورة ".
ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام .
وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.
ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.
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