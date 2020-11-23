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مصادر: مقربون ينصحون محمد رمضان بالاعتذار.. وعناد "نمبر وان" سيد الموقف

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علم موقع دوت الخليج الاخباري، من مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه تلقى نصائح عديدة من زملاء وأصدقاء بإصدار بيان اعتذار رسمي عن ظهوره مع بعض الشخصيات الإسرائيلية في دبي.

محمد رمضان، حسب المصدر، يفكر في النصيحة بالفعل، لكنه يحاول جاهدا حل المشكلة دون تقديم اعتذار، حتى لا يبدو متراجعا بعد دفاعه الأول عن التصوير مع أي إنسان أيا كانت بلده وأيا كان دينه، رافعا شعار الإنسانية.

وحاول محمد رمضان، المعروف بشخصيته العنيدة، إقناع الجميع أن الأزمة ليست أكثر من زوبعة في فنجان، وأنها ستنتهي بتأكيد حبه لفلسطين، ما يبرر نشر صورته مع شاب فلسطيني أولا، ثم نشر علم فلسطين على صفحته الشخصية على الفيسبوك ثانيا، وهو أمر ليس كافيا لإنهاء حالة الغضب ضد محمد رمضان في الشارع المصري الكاره بطبعه لإسرائيل والكيان الصهيوني.

الغريب أن المصدر يؤكد أن "رمضان" يعتقد أن هذه الحرب ضده هدفها إيقاف نجاحاته، ليس إلا، وأن موضوع الوطنية ودماء الشهداء وسيلة للقضاء عليه، وذلك رغم محاولات مقربين إقناعه أن الأمر مختلف، وأن الغضب حقيقي، وأنه لا مفر من تقديم اعتذار واضح لالتقاط صور مع إسرائيليين، لا تتناقض مع الموقف الجمعي الوطني الشعبي، بل تتناقض أيضا مع قرارات النقابات الفنية في مصر.

كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على صورة الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في الإمارات، مؤكدا أن محمد رمضان اكد لي انه التقط كما كبيرا من الصور في هذا اليوم وانه كان في بلد عربي وليس اسرائيل ولم يعلم جنسية هذا الشاب الذي ظهر معه في الصورة".
وقال «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة « دوت الخليج»، :" إنه سيتم اليوم استدعاء محمد رمضان في النقابة من أجل إيضاح ملابسات هذه الصورة وسنعلن الموقف بشكل كلي".
أضاف نقيب المهن التمثيلية،  أن المهن التمثيلية المصرية هي النقابة الوحيدة التي شطبت عضو  أعلن تطبيعا مع إسرائيل"، موضحا أن محمد رمضان صرح انه فوجيء  بجنسية الشخص الذي التقط معه صورة في الإمارات".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الفنان محمد رمضان كشف حقيقة الصور المتداولة له مع إسرائيلي في دبي ، مضيفا :"  ما فعله محمد رمضان مصيبة ولازم  يطلع للجمهور والعالم كله لشرح ملابسات هذه الصورة ".

 

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام . 

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع  رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع. 

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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