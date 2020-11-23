مصادر: مقربون ينصحون محمد رمضان بالاعتذار.. وعناد "نمبر وان" سيد الموقف

علم موقع دوت الخليج الاخباري، من مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه تلقى نصائح عديدة من زملاء وأصدقاء بإصدار بيان اعتذار رسمي عن ظهوره مع بعض الشخصيات الإسرائيلية في دبي.

محمد رمضان، حسب المصدر، يفكر في النصيحة بالفعل، لكنه يحاول جاهدا حل المشكلة دون تقديم اعتذار، حتى لا يبدو متراجعا بعد دفاعه الأول عن التصوير مع أي إنسان أيا كانت بلده وأيا كان دينه، رافعا شعار الإنسانية.

وحاول محمد رمضان، المعروف بشخصيته العنيدة، إقناع الجميع أن الأزمة ليست أكثر من زوبعة في فنجان، وأنها ستنتهي بتأكيد حبه لفلسطين، ما يبرر نشر صورته مع شاب فلسطيني أولا، ثم نشر علم فلسطين على صفحته الشخصية على الفيسبوك ثانيا، وهو أمر ليس كافيا لإنهاء حالة الغضب ضد محمد رمضان في الشارع المصري الكاره بطبعه لإسرائيل والكيان الصهيوني.

الغريب أن المصدر يؤكد أن "رمضان" يعتقد أن هذه الحرب ضده هدفها إيقاف نجاحاته، ليس إلا، وأن موضوع الوطنية ودماء الشهداء وسيلة للقضاء عليه، وذلك رغم محاولات مقربين إقناعه أن الأمر مختلف، وأن الغضب حقيقي، وأنه لا مفر من تقديم اعتذار واضح لالتقاط صور مع إسرائيليين، لا تتناقض مع الموقف الجمعي الوطني الشعبي، بل تتناقض أيضا مع قرارات النقابات الفنية في مصر.

كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على صورة الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في الإمارات، مؤكدا أن محمد رمضان اكد لي انه التقط كما كبيرا من الصور في هذا اليوم وانه كان في بلد عربي وليس اسرائيل ولم يعلم جنسية هذا الشاب الذي ظهر معه في الصورة".