فى عيد ميلاده..7 معلومات عن داوود عبد السيد

يحتفل اليوم المخرج الكبير داوود عبد السيد بعيد ميلاده، ويعد واحدا من أبرز المخرجين فى الوطن العربى، وأثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال الهامة، كان آخرها فيلم قدرات غير عادية، الذى قامت ببطولته نجلاء بدر.
فى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن داوود عبد السيد:
1-من مواليد عام 1946 أى يبلغ من العمر 71 سنة.
2-حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967.
3-بدأ حياته العملية كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أبرزها "الأرض" مع المخرج يوسف شاهين.
4-قدم عدد من الأفلام التسجيلية أهمها وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم ، العمل في الحقل ، عن الناس والأنبياء والفنانين.
5-أفلام الروائية لم يتجاوز عددها الـ 9 أعمال كان أبرزها سارق الفرح الكيت كات ومواطن ومخبر وحرامى.
6-أكد أن الفنانة فاتن حمامة لم تكن راضية عن فيلمها "أرض الأحلام".
7-كتب 4 أفلام سينمائية، مما قام بإخراجهم.
ثمانية أفلام طويلة وثلاثة أفلام تسجيلية هي رصيد داوود عبد السيد.
بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها (الأرض) ليوسف شاهين، و(الرجل الذي فقد ظله) لكمال الشيخ، و(أوهام الحب) لممدوح شكري. ثم بعد ذلك توقف "عبد السيد" عن مزاولة هذا العمل، بسبب عدم قدرته علي العمل كمساعد مخرج مع فكر آخر ومخرج آخر.
وبعد 6 سنوات، أخرج ثاني وثالث أفلامه، وهو فيلم "البحث عن سيد مرزوق" عام 1991 لينطلق في نفس العام بإخراج فيلمه الأشهر، الذي اعتبر من أهم علامات تطور العمل السينمائي في مصر والوطن العربي وهو فيلم "الكيت كات" حيث اعتبر من أبرز الأعمال في تاريخ الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
وفي عام 1993، أخرج عبد السيد فيلم "أرض الأحلام" لسيدة الشاشة العربية والفنان يحيى الفخراني، حيث كان التعاون الأول له مع النجمين الكبيرين، وفي عام 1995 أي بعد عامين آخرين، أخرج فيلمه الخامس "سارق الفرح" الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من ألمع النجوم، وهم عبلة كامل وماجد المصري وحنان ترك حتى اعتبر هذا الفيلم آخر عمل قام بإخراجه عبد السيد في القرن الماضي.
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