فى عيد ميلاده..7 معلومات عن داوود عبد السيد

يحتفل اليوم المخرج الكبير داوود عبد السيد بعيد ميلاده، ويعد واحدا من أبرز المخرجين فى الوطن العربى، وأثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال الهامة، كان آخرها فيلم قدرات غير عادية، الذى قامت ببطولته نجلاء بدر.

فى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن داوود عبد السيد:

1-من مواليد عام 1946 أى يبلغ من العمر 71 سنة.

2-حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967.

3-بدأ حياته العملية كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أبرزها "الأرض" مع المخرج يوسف شاهين.

4-قدم عدد من الأفلام التسجيلية أهمها وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم ، العمل في الحقل ، عن الناس والأنبياء والفنانين.

5-أفلام الروائية لم يتجاوز عددها الـ 9 أعمال كان أبرزها سارق الفرح الكيت كات ومواطن ومخبر وحرامى.

6-أكد أن الفنانة فاتن حمامة لم تكن راضية عن فيلمها "أرض الأحلام".

7-كتب 4 أفلام سينمائية، مما قام بإخراجهم.

ثمانية أفلام طويلة وثلاثة أفلام تسجيلية هي رصيد داوود عبد السيد.

بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها (الأرض) ليوسف شاهين، و(الرجل الذي فقد ظله) لكمال الشيخ، و(أوهام الحب) لممدوح شكري. ثم بعد ذلك توقف "عبد السيد" عن مزاولة هذا العمل، بسبب عدم قدرته علي العمل كمساعد مخرج مع فكر آخر ومخرج آخر.