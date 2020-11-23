في عيد ميلاده.. تعرف على أهم أعمال داوود عبدالسيد الفنية

بدأ داوود عبد السيد، حياته الفنية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "والرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري.
بعد ذلك توقف داوود عبد السيد عن مزاولة هذا العمل، قائلا: "أنا لم أحب مهنة المساعد، كنت تعسا جدا وزهقان أوي.. لم أحبها، إنها تتطلب تركيزا أفتقده.. أنا غير قادر على التركيز إلا فيما يهمني جدا.. عدا ذلك، ليس لدي أي تركيز".
وقرر أن يحمل الكاميرا وينطلق بها في شوارع القاهرة وأن يصنع أفلاما تسجيلية اجتماعية؛ أهمها "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم"، و"العمل في الحقل"، و"عن الناس والأنبياء والفنانين".
كما حصل عن فيلمه البحث عن سيد مرزوق على جائزة الهرم الفضى من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الخامس عشر، عام 1991. حصل عن فيلمه وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة "الأفنجدلين" من مهرجان أوبرهاوزن بألمانيا، وجائزة جمعية النقاد ، بينما حصل عن فيلمه الصعاليك على جائزة العمل الأول فى مهرجان أسوان الأكاديمى، عام 1985.
وتم اختيار ثلاثة أفلام له ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة عام 2013، وهي: "الكيت كات ، أرض الخوف ، ورسائل البحر"، كما حصل عن فيلمه أرض الأحلام على جائزة الإنتاج الثانية من المهرجان القومى للسينما، عام 1993، وحصل عن فيلمه مواطن ومخبر وحرامى على جائزة أفضل فيلم وأحسن إخراج من المهرجان القومى للسينما، وجائزة أحسن فيلم وأحسن إخراج وأحسن سيناريو من مهرجان جمعية الفيلم، عام 2001.
جدير بالذكر أن مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى يعرض "كلاسيكيات السينما التسجيلية"، فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل ٢٥ نوفمبر بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط القاهرة.
وقال السيناريست والناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه سيعرض فيلم "وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم" إنتاج عام ١٩٧٦، للمخرج داود عبدالسيد، وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة "الأفنجدلين" من مهرجان أوبرهاوزن بألمانيا، وجائزة جمعية النقاد.
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