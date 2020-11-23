هالة عدلي حسين تتولي حقيبة المرأة وملفها فى الأمم المتحدة باتحاد المبدعين...

أصدر اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة قرارا بتولى الدكتورة / هالة عدلى حسين حقيبه المرأة بالاتحاد وملفها بالأمم المتحدة ' جاء ذلك تفعيلا لعضوية الدكتورة هالة بالاتحاد ولخبراتها الرائدة فى مجال المرأة .

ويقول الاذاعي/ احمد نور رئيس اتحادي الاعلاميين العرب و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة أن هذا الاختيار الذي صادف أهله كان على أسس عريضة تتلخص فى خبرة الدكتورة هالة فى مجال العمل المجتمعي بشكل عام ومجال المرأة بشكل خاص و كافة النواحي التي تخصها من ثقافة وتعليم و قضايا اجتماعية وخصوصاً أن الدكتورة هالة عدلي حسين أميناً عاماً لاتحاد قيادات المرأة العربية وهي أيضا عضوا باتحاد المبدعين العرب.

كما يقول أحمد نور أن الاتحاد قد أولى ملف المرأة بالأمم المتحدة وعلى مستوى الوطن العربي أيضا للدكتورة هالة ويؤكد على البصمة المتميزة التي ستضفيها بخصوص هذا الشأن متمنيا لها النجاح والتوفيق ...

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة كانت رئيسا للمصل و اللقاح (فاكسيرا) بجمهورية مصر العربية وصاحبة العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية بالمجلس القومي للمرأة وغيره من الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.