"يا وجه السعد والخير"..الجمهور يتغزل في نسرين طافش في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع مُحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

نشرت نسرين طافش صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهم وهي مُرتدية فستان طويل باللون الأصفر، يتسم بوجود أكمام طويلة، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا ذو الألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً ووقارًا، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين قاموا بمغازلتها.

وجاءت التعليقات كالآتي :"كل يوم لازم اتصبح فيكي يا وجه السعد والخير أحلى صباح بونجورك نيسو"، "يسعد هالصباح يا أحلى من التفاح"، "برنسيسة"، "جمال طلتك وجمال اقتباساتك".

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة :"بما أن أفكارنا وكلماتنا هي البذور التي ستجلب لنا محصول المستقبل، سأبدأ من اليوم بملء وعيي بالأفكار الإيجابية الطيبة، برمهنسا يوغانندا".

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية مسلسل "الوجه الآخر"، وهو بطولة ماجد المصري، هبه الأباصيري، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل.