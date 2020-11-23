رجعوا ولا لسة.. عمرو دياب ودينا الشربيني يواصلان إثارة الجدل بعد "خلاف علني"

ودينا الشربينى تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد تداول خبر انفصالهما إثر نشوب خلاف علنى بينهما فى أحد الكافيهات وفقا لشهود عيان.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل عن حقيقة عودتهما لاستئناف حياتهما الزوجية، بعد هذا الخلاف، وسط أنباء عن طلاقهما، ومغادرة دينا بيت الزوجية.



وعلم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة عمرو دياب، وهو ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم ينفصلا وأن ما جرى خلاف عادي. وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل"، وذلك عبر تطبيق "أنغامي" وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب طرح منذ فترة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

يذكر أن أحدث أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان"، والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.

وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.