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بهذه الكلمات.. لطيفة تنعى الموزع الموسيقي طارق عاكف

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت المطربة لطيفة الملحن طارق عاكف الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم ، ونشرت لطيفة مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : إن لله وإن إليه راجعون ، الله يرحمك يا طارق كنت لسة باعتلي الحان اسمعها ، كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض ، أعزي نفسي وكل أهلك البقاء لله.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة داعيين له بالرحمة والمغفرة منهم الفنان طافر العابدبن وكتب : ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة.
طارق فاروق عاكف، مواليد 28 نوفمبر 1960م وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

يمتلك استوديو "صوت الحب" في القاهرة، عرف عنه الاعتزال مراراً ثم العودة عن قراره.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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