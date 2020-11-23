أحلام ترثى الموزع الموسيقي طارق عاكف بكلمات مؤثرة

ودعت أن يتغمده برحمته الواسعة: قائلة: "اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك".

طارق فاروق عاكف، مواليد 28 نوفمبر 1960م وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف ، يمتلك استوديو صوت الحب في القاهرة، عرف عنه الاعتزال مراراً ثم العودة عن قراره.