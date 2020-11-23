فن ومشاهير

أحلام ترثى الموزع الموسيقي طارق عاكف بكلمات مؤثرة

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت المطربة أحلام، الموزع الموسيقي طارق عاكف الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم. 

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: انتقل الي رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف.. لاحول ولاقوة الا بالله.

ودعت أن يتغمده برحمته الواسعة: قائلة: "اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك".

طارق فاروق عاكف، مواليد 28 نوفمبر 1960م وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف ، يمتلك استوديو صوت الحب في القاهرة، عرف عنه الاعتزال مراراً ثم العودة عن قراره.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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