أحلام ترثى الموزع الموسيقي طارق عاكف بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت المطربة أحلام، الموزع الموسيقي طارق عاكف الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.
وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: انتقل الي رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف.. لاحول ولاقوة الا بالله.
ودعت أن يتغمده برحمته الواسعة: قائلة: "اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك".
طارق فاروق عاكف، مواليد 28 نوفمبر 1960م وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف ، يمتلك استوديو صوت الحب في القاهرة، عرف عنه الاعتزال مراراً ثم العودة عن قراره.