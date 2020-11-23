خالد عليش في رسالة غامضة: لو عالطيارة موجودة بس انتي قولي موافقة

وظهر خالد عليش في الصورة من داخل الطائرة، وعلق قائلا: "لو عالطيارة موجودة بس إنتي قولي موافقة".
#صباح_الكنافة "
وجاءت أبرز التعليقات علي الصورة من متابعيه كالتالي:
-كله في الكنااافه
-هي مين دي بقي
- انا عن نفسي موافقه
-طياره خاصة برضو
-انتوا ايه حكايتكم مع الطيارات
وخالد عليش يقدم أحد البرامج التليفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.
وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.
خالد عليش ممثل ومذيع مصري ولد بالقاهرة درس هندسة اتصالات بجامعة القاهرة وتخرج منها سنة 2010 بدأ باستغلال موهبته في مجال التمثيل سنة 2004 ثم قام بالتمثيل بساقية عبد المنعم الصاوي كان أول أعماله على شاشة التلفزيون سيت كوم لمبة شو عام 2008 بينما العمل الذي حقق له الشهرة هو كان سيت كوم ربع مشكل سنة 2010.
وأضاف خالد عليش: «فعلا بيلي ايليش أختي "في الرضاعة".. أبوها يبقي إبن عم ابويا بس هما علي خلاف مع بعض عشان عمي أتجوز أمريكية وسما نفسه عبحميد ايليش بدل عليش واستعر من اسم العيلة».
وتابع عليش: «أنا مش فاكر أني قابلت بيلي غير مرة وإحنا في بيت عمتي الله يرحمها في الحلمية الجديدة، وهي بتحب تغني وترقص من زمان، ودلوقتي غنت "باد جاي" وربنا كرمها بقى في امريكا وأنا اللي لسه كحيان».
واختتم، قائلًا: «أنا لسه باعتلها صينية كنافة علي أمريكا في رمضان اللي فات، وبإذن الله كورونا تخلص بس ونلم الشمل من تاني .. ولهذا أرجو من السادة الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، عشان الكشري يحب الدقة».
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