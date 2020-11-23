شريف مدكور يعيد حسابه الخاص على واتساب بعد تهكيره

أعلن المذيع شريف مدكور عن إعادة حسابه الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي واتساب بعد وقوعة للتهكير

وكتب معلقا: "انا رجعت الوتساب اخيرا".

وكان قد كتب شريف مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "في هاكر عندي علي الواتساب محدش يبعتله فلوس".

وقال الإعلامى شريف مدكور، إن تجربة تعرضه لمرض السرطان كانت امتحانا كبيرا وعظيما على المستوى النفسي والعائلي، مؤكدا أنه لم يحدث تغييرا جذريا فى شخصيته بعد مروره من هذه التجربة وإنما كان اختبارا عظيما من الله.

وأضاف الإعلامى شريف مدكور، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى ام سى، أنه سعيد بقدرته على تغيير فكر ووجهة نظر الناس عن "المرض الوحش" أو السرطان، ووجه رسالة لكل مريض سرطان، قائلا: "نص العلاج نفسية خذ الأمور ببساطة وثق فى الله".

وأشار الإعلامي شريف مدكور، إلى أنه لم يصدم بعد معرفته بخبر تعرضه للإصابة بمرض السرطان، مضيفا: "كنت رايح التصوير وصورت حلقتين بعد استقبال الخبر على طول".

وأوضح أن السبب وراء عدم ارتباكه هو طلبه من الله فى العمرة أن يبعث إليه رسالة تدل على حبه له، ومن بعدها بأربعة شهور تعرض لهذه التجربة وظهر حب الناس له فتيقن أنها رسالة الله له.

يتمتع شريف مدكور بذوق و ستايل خاص هو ما يميزه عن غيره من المشاهير، حيث يعتمد على التصميمات الغريبة وغير التقليدية التي تجعله محط أنظار الجميع.

كما يحرص شريف مدكور على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة، ما يجعله يظهر من حين لآخر بلوك جديد ومختلف.

وكان قد ردّ الإعلامي شريف مدكور على شائعة مرضه، نافيا اياها ومطمئنا الجمهور على حالته الصحية، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب شريف مدكور "فيه إشاعة إنى مريض وده مش صح أنا صحتى تمام نعمة وفضل وكل يوم في الشغل".

وكان شريف قد أعلن منذ عام إصابته بفيروس يصيب الجسم، لضعف مناعته، بسبب "الكيماوي" الذى يُعالج به.

وأوضح شريف مدكور عبر "لايف" على فيس بوك، "بعد إجرائه عملية إزالة الورم، كانت هناك بعض الإرشادات من الأطباء للحفاظ على مناعته، ومنها عدم مصافحة الآخرين وتقبيلهم، ولكن بعد العملية عدت للعمل ومارست حياتى بشكل طبيعى وكنت أخرج وأقود سيارتى، وحتى حينما يقبل علي شخص ويقبلنى لم أكن أمنعه".