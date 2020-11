للأسبوع الثاني على التوالي.. فيلم Freaky يتصدر بوكس أوفيس

وتدور أحداث الفيلم حول تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أن يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.

وتقدم فيلم war with Grand pa عدة مراكز بعد تراجعه الأسابيع الماضية ليحتل المركز الثاني، محققًا إيرادات 733 الف دولار.

وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها.

واحتل الفيلم المركز الثالث فيلم Let Him Go الذي تقدم عدة مراكز بعد تراجعه على مدار الأسبوع الماضية محققا إيرادات بلغت 710 الاف دولار امريكي لهذا الأسبوع، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على عرضه بعد إقبال الجمهور على مشاهدته.

وتدور أحداث الفيلم حول معاناة نقيب شرطة متقاعد وزوجته من فاجعة فقدانهما ابنهما الوحيد، وفي سبيل تجاوز الصدمة والخسارة الكبيرة، يذهب الثنائي في مغامرة على أمل العثور على حفيدهما الوحيد.

وجاء في المركز الرابع فيلم الرعب come play بإيرادات وصلت الى 550 الف دولا أمريكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، تصبح حياة طفل صغير وعائلته على المحك، حينما يصبح مطارد من قبل وحش يُدعى لاري يقتحم حياة الضحايا من خلال الهواتف الذكية والمحمولة.

ودخل إلى السباق الفيلم الجديد The saint Clause الذي حقق إيرادات بلغت 461 الف دولا أمريكي في اول أسبوع من طرحه بدور العرض.

واحتل المركز السادس فيلم Honest Thief الذي تراجع عدة مراكز للوراء، وحقق لهذا الاسبوع 452 الف دولار أمريكي.

وتدور الأحداث في إطار الأكشن الممزوج بالإثارة والتشويق، حول اللص المحترف توم، الذي يسرق أحد البنوك، ويخفي الأموال، وعندما يقع في حب صديقته آني، يقرر أن يبدأ بداية جديدة، ولكن يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه.