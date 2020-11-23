انتي حياتي .. صورة ورسالة رومانسية من هاني سعد لزوجته درة

نشر المهندس ورجل الأعمال هاني سعد صورة رومانسية تجمعه بزوجته الفنانة التونسية درة عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر هاني سعد وهو يحتضن درة وعلق على الصورة قائلا :" ما تفعليه وانتي انا دائما ممتن لكي .. إنتي حياتي".

وحسمت درة الجدل المثار حول زواجها من رجل متزوج بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل جمهورها عقب تصريح زوجة زوجها الأولى منة هشام انها لم تنفصل عنه بالتزامن مع حفل زفاف درة وهاني سعد.

وقالت درة في تسجيل صوتي لإذاعة تونسية إن زوجها مطلق واختار أن يستكمل حياته معها معقبة: كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".

واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه.

وظهر هاني سعد، في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها 31 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل ٤٩٥ ألف جنيه مصري.

وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة حيث أقيم حفل زفاف بحضور نجوم ونجمات الفن منهم يسرا ، الهام شاهين ، اسر ياسين ، شريف رمزي ، بشرى ، حنان مطاوع ، غادة عادل، اروى جودة وسلمى ابو ضيف.

قالت النجمة درة إن حالة من السعادة سيطرت عليها هي وفريق عمل حكاية "أول السطر"، وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل " إلا أنا"، مشيرة في بيان لها، إلى أن ذلك جاء بعد أن حققت اولى حلقات المسلسل تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء تويتر أو فيس بوك وحصدت إشادة كبيرة من المتابعين.

الحكاية مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة. وامتازت بإنسانيتها العالية، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي .والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.