كارول سماحة: عمرو سلامة مثقف وأتمنى التعامل معه

قالت الفنانة كارول سماحة إن هناك أسبابا لعدم تواجدها على الساحة الفنية باستمرار أبرزها قلة الأعمال التي تقدم بسبب الظروف الإنتاجية.

تابعت: شهر رمضان الماضي قدم أعمال فنية قليلة علي الرغم من أن هذا الشهر معروف عنه تقديم أعمال عديدة.



أضافت: أتمنى التعامل مع عمرو سلامة فهو إنسان مثقف وأنا من متابعيه على السوشيال ميديا ومن معجبيه.

وأوضحت أن لديها معايير في اختيار الأدوار وهي أن يكون النص والدور يحملان الجديد وتشعر بأنهما أداة جذب.



فيلم "بالصدفة" مدته 108 دقائق، إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان، بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان.

وناقش الفيلم الوجه الآخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات، وتدور الأحداث حول رجل أعمال ناجح ويعمل في وسائل الاتصال تنقلب حياته رأسا على عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتى يصل لأحد الأحياء الفقيرة وهناك يقابل عالما آخر ويقع في حب اللصة التي سرقت حقيبته.

يذكر أن المهرجان كرم عددا من نجوم الفن، من ضمنهم الفنان القدير عزت العلايلي والذي تحمل الدورة الـ 36 اسمه، وكرم أيضا الفنانة إلهام شاهين وصلاح عبد الله ومدير التصوير محسن أحمد والمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك برئاسة الأمير أباظة.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي، ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، الذي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.

وتعيش الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حالة من السعادة بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة، عن دورها فى فيلمها اللبنانى "بالصدفة"، والذى شاركت به فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، ويعد أول أفلامها فى عالم السينما، وهو الأمر الذى أعطاها طاقة إيجابية وحمّسها على تكرار تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة، بجانب الغناء الذى تألقت فيه على مدار مشوارها الغنائى الطويل.

وتقوم حاليا بالتحضير لعملين، كما تسجل ما بين ثلاث أو أربع أغنيات، كما تترقب طرح ألبومها الجديد فى نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما تحضر مشروع ألبوم جديد لتسجيله فى أوكرانيا لطرحه فى أول 3 أشهر فى عام 2021.