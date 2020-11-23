محظوظة بوجودك في حياتي يا حبيبي.. درة توجه رسالة حب لزوجها

وعلق هاني علي صورته مع درة قائلا : لكل ما تفعليه سأكون ممتنًا إلى الأبد لأنك في حياتي.
وتبادلت درة رسالة الحب ونشرت صورة اخري لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت درة علي الصورة قائلة: "أنا محظوظة بوجودك أيضًا يا حبيبي".
وعقدت الفنانة درة عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.
وكشفت عن وجود قصة حب تجمع بينها ومهندس الديكور هاني سعد بدأت منذ شهر يناير الماضي، بعدما ظهرا في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.
وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.
وتداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على "إنستجرام"، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".
وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.
ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.
وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر.
قالت النجمة درة إن حالة من السعادة سيطرت عليها هي وفريق عمل حكاية "أول السطر"، وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل " إلا أنا"، مشيرة في بيان لها، إلى أن ذلك جاء بعد أن حققت اولى حلقات المسلسل تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء تويتر أو فيس بوك وحصدت إشادة كبيرة من المتابعين.
الحكاية مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة. وامتازت بإنسانيتها العالية، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي .والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محظوظة بوجودك في حياتي يا حبيبي.. درة توجه رسالة حب لزوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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