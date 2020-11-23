كاتي بيري تنشر صورة من طفولتها مع والدها

نشرت النجمة العالمية كاتي بيري صورة لها من مرحلة الطفولة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت كاتي بيري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام هي رضيعة ووالدها يحملها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كاتي بيري وأورلاندو بلوم يسكنان في فيلا يقدر ثمنها بـ 14 مليون دولار أمريكي، تتميز بتواجدها في مكان معزول.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن كاتي بيري وأورلاندو بلوم بهذا سيصبحان جيرانا لأهم نجوم هوليوود منهم المغنية الأمريكية اريانا غراندي والين دي جينيرس وأوبرا وينفري.

ونفى موقع gossip cop التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لإقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم قبل وباء كورونا.

وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر، مستندة إلى زياتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الأهرامات وواحة سيوة.

حتفل النجم العالمي أورلاندو بلوم بعيد ميلاد خطيبته النجمة العالمية كاتي بيري بنشر صورة لهما من أمام الأهرامات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق اورلاندو بلوم على الصورة قائلا :" كل عام وانتي بخير حبيبتي".

كما شارك النجم البريطاني جمهوره مجموعة من الصور تجمعه بكاتي بيري من اماكن ومناسبات مختلفة.

الثنائي الشهير كاتي بيري والممثل البريطاني اورلاندو بلوم قررا الانتقال للعيش في منتجع فاخر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كاتي بيري واورلاندو بلوم يسكنان في فيلا يقدر ثمنها بـ 14 مليون دولار أمريكي، تتميز بتواجدها في مكان معزول.

ونفى موقع gossip cop التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لإقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم قبل وباء كورونا.

وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر، مستندة إلى زياتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الأهرامات وواحة سيوة.