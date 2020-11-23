شاهد.. نيللي كريم تبرز جمال ملامحها في صورة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة جذابة وبدون مكياج لتبرز جمال ملامحها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليبرز جمال ملامحها.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

وكانت ردت الفنانة نيللي كريم على الانتقادات التي طالت فيلمها الأخير "خط دم"، من خلال لقائها في برنامج "the insider aribia".