نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ممتن إلى الأبد لأنك في حياتي" رسالة رومانسية من هاني سعد زوج درة لها في المقال التالي
وعلق هاني علي صورته مع درة قائلا: "لكل ما تفعليه سأكون ممتنًا إلى الأبد لأنك في حياتي".
تبادلت درة، الصوة برسالة حب آخرى عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كتبت: "أنا محظوظة بوجودك أيضًا يا حبيبي".
تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها في حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي يتم عرضها حاليًا على قناة DMC، ومن المُقرر أن تنتهي من تصويرها بعد أسبوع،والمسلسل من تأليف محمد الدباح وريم القماش.
مسلسل "إلا أنا"، عرض منه سبع حكايات، وهم "بنات موسى" التي قامت ببطولتها وفاء عامر، و"سنين وعدت" التي قامت ببطولتها أروى جودة، و"أمل حياتي" لحنان مطاوع، و"أمر شخصي" لشيري عادل، و"ضي القمر" لكندة علوش، و"لازم أعيش" لجميلة عوض، وحكاية "ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.