"ممتن إلى الأبد لأنك في حياتي" رسالة رومانسية من هاني سعد زوج درة لها

وعلق هاني علي صورته مع درة قائلا: "لكل ما تفعليه سأكون ممتنًا إلى الأبد لأنك في حياتي".

تبادلت درة، الصوة برسالة حب آخرى عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كتبت: "أنا محظوظة بوجودك أيضًا يا حبيبي".

تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها في حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي يتم عرضها حاليًا على قناة DMC، ومن المُقرر أن تنتهي من تصويرها بعد أسبوع،والمسلسل من تأليف محمد الدباح وريم القماش.