نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمك الله يا أحن وأعظم أب.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والداها الراحل بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن اشتياقها لوالداها الراحل طلعت زكريا ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت صورة جمعتهما وتذكرته بكلمات مؤثرة وكتبت: "رحل أبي ولن أنساه أبداً ، رحل وترك مكان لا يملئه غيره وترك شوقاً لا يحتمل.. رحل بكل هدوء وابتسامة مازالت تذكرنا بسماحة قلبه وحنانه الذي فقدناه ولن يأتي مثله أبداً .. رحمك الله يا أحن وأعظم أب فى قلبي خالداً".