نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة ..هنادي مهنا تهنئ آيتن عامر بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة هنادي مهنا، الفنانة أيتن عامر، بعيد ميلادها، عن طريق نشر صورة لهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت الصورة، عبر خاصية "الاستوري"، وكتبت عليها "happy birthday beautiful love you...touna".

تحتفل الفنانة أيتن عام اليوم الأحد بعيد ميلادها الـ 34 وتعد أيتن من النجمات اللاتى لديهن اهتمام خاص بأناقتهن ومظهرن، ولفتت الأنظار فى الآونة الأخيرة، بعد التخلص من الوزن الزائد وحصولها على قوام رشيق.

يذكر ان اخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل،، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.