نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت يُهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد ثروت على تهنئة الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها الذي حل أمس الحادي عشر من شهر نوفمبر.

ونشر ثروت صورة جمعتهما عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : كل سنة وأنتي طيبة وبخير وصحة يا تونة يا قمر.

وردت أيتن على تلك التهنئة وكتبت : وانت طيب يا حبيبي.

واحتفلت "عامر" بعيد ميلادها في حفل عائلي صغير بحضور أفراد أسرتها وشقيقتها الكبرى وفاء عامر وابنها وبعض من أصدقائها المقربين، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي، وقالت أن ابنتها الصغيرة عندما قرأت الاسم على كعكة عيد الميلاد ظنت أن الاحتفال لها باعتبارها تحمل نفس اسم والدتها.