نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لو على الطيارة موجودة بس إنتي قولي موافقة".. خالد عليش يوجه رسالة غامضة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الإعلامي خالد عليش، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان خالد عليش في الصورة من داخل الطائرة، وعلق قائلا: "لو عالطيارة موجودة بس إنتي قولي موافقة..صباح الكنافة ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد عليش، مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، بجانب الزعيم عادل إمام وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت طرحه ولاقى إعجاب الجماهير.

شارك خالد عليش مؤخرًا في مسلسل "واكلينها والعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي.

