نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت يُهنئ صبري فواز بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد ثروت على تهنئة زميله الفنان صبري فواز بعيد ميلاده الذي حل أمس الحادي عشر من شهر نوفمبر.

ونشر ثروت صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجه له رسالة خاصة وكتب : كل سنة وأنت طيب يا عم فواز يا حبيبي.

والجدير ذكره أن آخر أعمال صبري فواز مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

