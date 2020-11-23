نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين تنعي طارق عاكف وتعلق:"عشرة العمر والأخلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة صابرين عن حزنها الشديد لرحيل الملحن طارق عاكف الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهر 60 عاماً.

ونشرت صابرين صورة للراحل طارق عاكف عبر حسابها بموقع إنستجرام وودعته برسالة مؤثرة وكتبت : الله يرحمك إنا لله وإنا إليه راجعون ، طارق عاكف الموسيقار والموزع الكبير والقريب وعشرة العمر والأخلاق .. خبر حزين البقاء لله والدوام لله فضلاً وليس أمراً الدعاء له.

طارق عاكف هو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، قام بتأسيس استوديو "صوت الحب" في القاهرة.

كما أنه تعاون مع العديد من المطربين منهم راغب علامة، ماجدة الرومي، محمد عبده، رابح صقر، وردة الجزائرية، سميرة سعيد، عاصي الحلاني، لطيفة، أحلام.