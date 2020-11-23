نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق من داخل السويت الملكي في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور من داخل السويت الملكي في دبي مُرتدية فستان طويل باللون الأصفر، ذو أكمام طويلة، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا ذو الألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً .

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة :"بما أن أفكارنا وكلماتنا هي البذور التي ستجلب لنا محصول المستقبل، سأبدأ من اليوم بملء وعيي بالأفكار الإيجابية الطيبة، برمهنسا يوغانندا".

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية مسلسل "الوجه الآخر"، وهو بطولة ماجد المصري، هبه الأباصيري، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل.