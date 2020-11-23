نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد..هنا الزاهد تروج لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكان الفديو لقطة من تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" ، وعلقت على الفيديو قائلة:"حلوة الدنيا سكر ...قريباً" .

يذكر أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يتضمن 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، والعمل من إنتاج شركة "k media" للمنتج كريم أبوذكري بمشاركة شركة "سينرجي" تامر مرسي، وسيعرض المسلسل على احدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية بداية 2021.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، ويعد أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني، حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات، ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.