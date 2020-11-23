نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اتهامه بالتطبيع..أهالي أسوان لـ"الأسطورة": "اقلع الجلابية علشان دي هدوم الرجالة" في المقال التالي

وبناءً على ذلك طلب أهالي محافظة أسوان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من محمد رمضان، أن يقوم بحذف صورته التي أرتدى فيها الجلباب البلدي أثناء وصوله إلى بلدتهم أسوان، وقال أحدهم :"اقلع اللبس دا، دي هدوم بتاعة الرجالة".

بينما قال له آخر :"اقلع اللي انت لابسه عشان دي هدوم رجالة ومش أي حد يلبسها".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، ويُشاركه في بطولته عبير صبري، منذر رياحنة، سمية الخشاب، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب.

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد رمضان، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في إحدى الصور برفقة المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم، وأثار ذلك غضب جمهوره، وقاموا باتهامه بالخيانة والتطبيع.