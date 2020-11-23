نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أكرم حسني يهنئ آيتن عامر بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان أكرم حسني، الفنانة أيتن عامر، بعيد ميلادها، عن طريق نشر صورة لهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق أكرم على الصورة قائلاً: "كل سنة وانتي مبسوطة وطيبة يا اجمل تونا في الدنيا".