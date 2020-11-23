نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجليات اخناتون الفكرية برؤية وليد عونى يومان بالاوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمراراً لخطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الهادفة الى انتاج اشكال ابداعية جادة تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض اخناتون غبار النور تصميم واخراج وليد عونى وذلك على مدار يومان فى الثامنة مساء الخميس ، الاحد 26 ، 29 نوفمبر على المسرح الكبير حيث صمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان وصمم الخرائط المهندس رضا صلاح.

يقول وليد عونى ان إخناتون شخصية تاريخية إستثنائية اثارت الجدل حيث سعى لوضع اسس الكمال العقلي والإنسجام الكلي لجوهر الحياة، وتابع ان العرض يطرق باب التاريخ ويجسد شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم الام الملكه تي ، الاب أمنحتوب الثالث والزوجة نفرتيتي ودعوته التى اطلقها منذ اكثر من ثلاثة الاف عام لاعتناق دين موحد يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور مصوراً الصراع مع كهنة امون ورفضهم لمبادئه وذلك من خلال مشاهد تعبيرية راقصة وممسرحة تسعى الى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلي بها إخناتون .

يشار ان فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز ، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ونالت اعجاب الجماهير والنقاد .