نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شيبه يسجل أغنية جديدة.. تعرف على تفاصيلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد المطرب أحمد شيبه، خلال هذه الأيام بإحدى الستديوهات لوضع صوته على أغنية جديدة ليطرحها في الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات عمرو قطب، ألحان وليد سامي، توزيع إسلام ساسو.

في سياق أخر انتهى شيبه، مؤخرًا من تسجيل تتر أغنية مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات الشاعر رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم.