رد غير متوقع من عباس أبو الحسن على أزمة محمد رمضان

حرص الفنان عباس أبو الحسن على التعليق على الأزمة التي تعرض لها الفنان محمد رمضان مع الإسرائيليين وحضوره لحفل شارك فيه عدد كبير منهم في دبي.

وكتب أبو الحسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عم انت مالك ؟! ..لأ مالي جدا ..اي حدث في الكون وبالإخص في بلدك انت لك دور اساسي وحتمي انك تعبر بل وتعلن عن رايك سواء بالسلب او بالإيجاب فيه ، كل واحد بلغته ومقدار شجاعته .. لكن ضروري انك تعبر وتعلن ..الضمير الجمعي التراكمي بيتكون من كده .. الاجيال اللي تحتنا يتشكل جزء من وعيها من الاجيال السابقة مش الاجيال الصامتة؟".

وأضاف: "كونك يائس من التغيير مش معناها ابدا انك تتبلد وتكبر دماغك وتتقوقع ! كون نصيبك الملعون انك جيت في قاع دورة أمة ثقافيا وأخلاقيًا انك تقول طب وانا مالي أو ما هو اصلا مافيش فايدة.. حتة في حتة هاتتبلد وتبقي كائن نفعي منكفأ علي ذاتك ومصالحك الشخصية مافيش فرق كتير وبين الحيوان.. الكارثة اللي كل واحد فينا مسؤول عنها في ذاته وميقدرش يعلقها علي شماعة ايا كانت هي الهزيمة الداخلية.. عبر عن رايك الحقيقي في الفن والادب والجمال والتدني والقيم والخيانة وكل انواع السلوك الانساني".

تابع: "والاهم انك تفكر كويس وتعيد النظر في أرائك الأولية لانها في الاغلب نتاج موروث اجتماعي مالوش اساس من العقل ولا المنطق ..دورك كمان انك تثقف نفسك وتطلع علي أراء مغايرة في اي موضوع قبل ما تتسرع وتعلق بالسلب او بالايجاب .حجب صوتك ورايك جريمة، نمبر وضبع".

من ناحية أخرى تعرض محمد رمضان إلى هجوم المتابعين فور استبدال الصورة، واستنكر غالبيتهم نشر رمضان لصورة بالشال الفلسطيني بعد الظهور قبل يومين مع مجموعة من الإسرائيليين أثناء تواجده في حفلة بدبي.

وأصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا يوضح فيه ما حدث من تصرف وصفه بـ "الفردي" لأحد أعضاء النقابة "أزمة محمد رمضان"، قائلا: قررنا عقد اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على صورة الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في الإمارات، موضحا أن محمد رمضان أكد له أنه التقط كما كبيرا من الصور في هذا اليوم وأنه كان في بلد عربي وليس إسرائيل ولم يعلم جنسية هذا الشاب الذي ظهر معه في الصورة".

وقال «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «دوت الخليج»: "إنه سيتم استدعاء محمد رمضان في النقابة من أجل إيضاح ملابسات هذه الصورة وسنعلن الموقف بشكل كلي".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن المهن التمثيلية المصرية هي النقابة الوحيدة التي شطبت عضوا أعلن تطبيعا مع إسرائيل، موضحا أن محمد رمضان صرح بأنه فوجئ بجنسية الشخص الذي التقط معه صورة في الإمارات.

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الفنان محمد رمضان كشف حقيقة الصور المتداولة له مع إسرائيلي في دبي، مضيفا: "ما فعله محمد رمضان مصيبة ولازم يطلع للجمهور والعالم كله لشرح ملابسات هذه الصورة".

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام .



وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الأمر الذي آثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الإسرائيلى فى دبى.

ومن المعروف أن الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي يدعم إسرائيل وكان آخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

