عرض فيلم الضيف على نتفليكس ابتداءً من ديسمبر المقبل

يعرض فيلم الضيف، من إنتاج iProductions وإخراج هادي الباجوري، على شبكة نتفليكس وذلك بعد جولة ناجحة له في دور العرض والمهرجانات العالمية والعربية حول العالم وحصوله 6 جوائز منها.

كان فيلم الضيف قد انطلق تجاريًا في عدة عربية وحول العالم منها لبنان والأردن والمغرب وتونس وهولندا وإستونيا، وشهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بـ جائزة الجمهور، كما شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ورفع لافتة كامل العدد، وكان الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه سجَّل المشاركة الأولى تاريخيًا للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجانًا دوليًا حول العالم، ويعرض سنويًا أكثر من 250 فيلم طويل و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.

وحصل الفيلم على 3 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، والذي افتتح الضيف فعاليات دورته الـ 46، وهي جوائز اختيار الجمهور، أفضل ديكور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للنجم ماجد الكدواني، بجانب جائزتي الجمهور من مهرجان تالين بلاك نايتس ومهرجان مالمو للسينما العربية وأفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي.

فيلم الضيف من إنتاج شركة iProductions وإشراف عام أحمد فهمي العضو المنتدب للشركة، وحقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا منذ إطلاقه في دور العرض المصرية في يناير 2019، كما أشاد به العديد من النقاد وشارك أيضًا في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الفيلم العربي بروتردام، كما نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ثم شارك في مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس.

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.

ويعد الضيف ثاني عمل يتعاون فيه الكاتب إبراهيم عيسي مع iProdcutions بعد فيلم مولانا، وثاني عمل للمخرج هادي الباجوري مع الشركة بعد فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة والذي حقق أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في تاريخ السينما المصرية بـ27 مليون جنيه ويشهد التعاون الأول بين إبراهيم عيسي وهادي الباجوري في عمل فني.

وتهدف iProductions إلى أن تكون شركة متكاملة للمحتوى تعمل على تطوير، إنتاج، استثمار وتوزيع محتوى عالي الجودة يلبي متطلبات السوق المصري والعربي بالكامل، وإنتاج برامج ترفيهية وكافة أشكال المحتوى النصي، إلى جانب استغلال أنواع وفئات المحتوى الجديد، وإلى جانب التركيز على المحتوى المحلي والإقليمي فالشركة تحرص على متابعة المحتوى العالمي المميز للحصول على حقوق إعادة إنتاجه للسوق المحلي.