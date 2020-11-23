نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ربيع فى أحدث ظهور له عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان على ربيع على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر على ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة خاصة له، ظهر فيها بإطلالة كاجوال، وحازت إطلالته على إعجاب جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر ظهور لعلى ربيع مسرحية "صباحية مباركة"، وهى بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي