نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص المطربة ساندي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ساندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، وكانت أبرز التعليقات التى قيلت لها "مش كفاية حلاوة بقي، النجمة القمر"، وغيرها من التعليقات الإيجابية.

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندى فى فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله.