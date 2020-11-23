نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مكياج.. نيللي كريم تبهر جمهورها بأحدث إطلالة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بخاصية ستوري.

وكانت نيللي كريم في الصورة ترتدي شال أسود اللون، ظهرت بدون مكياج ووضعت كحل فقط لتبرز ملامحها الجميلة.

يذكر أن أخر أعمال نيللي كريم، مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.