نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى أحدث جلسة تصويرية لها.. مايا دياب تفاجئ جمهورها بنيولوك جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة مايا دياب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، عدة صور لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وتسريحة شعر جذابة ومثيرة لفتت أنظار جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.