نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقبعة سوداء.. مي سليم تخطف الأنظار على السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها .

فظهرت مي بإطلالة أنيقة وجذابة وكانت ترتدي قبعة سوداء اللون ، مكياج هادئ مما ابرز ملامح جمالها ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

تشارك مي في مسلسل "ضربة معلم" وهو بطولتها هي و محمد رجب، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى.

و يذكر ان آخر أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.