نرصد قرار ”السياحة” بشأن تحديد مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات في ظل مواجهة...

ننشر قرار الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، رقم 512 لسنة 2020، بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.

نصت المادة الأولى من القرار أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات والبازرات المرخصة يوميا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفًا والساعة الثانية العاشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالمنسبة للمطاعم والكافتيريات.

والمادة الثانية نصت أن تكون شهور الصيف وفقا لأحكام المادة الأولى، من القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل على مدار 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.

وجاء في مادته الرابعة، أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح الديسكوهات من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.

وفي مادته الخامسة، يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة الآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

أما المادة السادسة فنصت على أن تستثنى من المواعيد السابقة كافة الأنشطة والمحال الكائنة ب المنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار.

وفي المادة السابعة، تعمل كازينوهات ألعاب المائدة على مدار 24 ساعة.

والمادة الثامنة، يتم التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أي تعديلات تجرى عليه في هذا الشأن.

على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020.