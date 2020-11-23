بإطلالة صيفية.. نداء شرارة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص المطربة نداء شرارة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نداء شرارة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على بنطلون ابيض وبلوزة طويلة بيضاء، وعلقت قائلة"صورة صيفية في الشتاء".

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية بعنوان "شروط" بالتعاون مع شركة JMR ووتري، وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.