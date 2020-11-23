من شرم الشيخ.. أحدث ظهور لأحمد التهامي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان أحمد التهامي على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر أحمد التهامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من شرم الشيخ، ظهر فيها بإطلالة صيفية، وحازت إطلالته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن أحدث ظهور له فيلم "زنزانة 7" بطولة الفنانين أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف.