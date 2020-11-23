"يحيى المصري أجمد واحد في العيال دي ".. أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بتدريباته في النادي

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفيشاوي، بشكل بالفيديو برفقة المدرب في النادي ، وعلق على الفيديو قائلاً:" يحيى المصري أجمد واحد في العيال دي" ، حاز الفيديو على الكثير من الاعجابات.

وطرحت الشركة المنتجة لأغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها "الفيشاوي" من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة "نمبر 1".

وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل "كاريكاتير" داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم "الفيشاوي" بـ لكم "رمضان" بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.