بتسريحة شعر غريبة.. ندي موسي تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

ونشرت ندى موسى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها فى صحراء، واعتمدت على الكاجوال، وتسريحة شعر غريبة.

يذكر أن ندى موسى تشارك فى مسلسل "الوجه الآخر" الذى يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.