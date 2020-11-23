بإطلالة بسيطة.. رانيا يوسف تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على بلوزة بيضاء، وجيب ملون، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .