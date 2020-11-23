بالأبيض.. نوال الزغبي تتألق فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغنيات متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.