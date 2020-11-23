بهذه الكلمات.. رامي صبري يحفز نفسه لاستكمال مشواره الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان رامي صبري على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من داخل سيارته، وعلق قائلاً"لا يستطيع أحد أن يقف طموحي".

يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية «خطيرة» مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.