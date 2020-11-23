عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

وأقام المحامي طارق محمود، الدعوى أمام "الأمور المستعجلة"، على خلفية تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري مع فنان إسرائيلي يدعى عومير آرم، في دبي.

وتقدم محمود بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبا إياها بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.

وكان قد أعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.