ودايمًا الصلح خير.. براءة الفنان إيساف من ضرب أستاذ جامعي وشرطي سابق

أعلن الفنان إيساف، عن براءته من قضية اعتدائه بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق.

ونشر إيساف، عبر حسابه على إنستجرام، تفاصيل الصلح وتسوية القضية، وعلق: “الحمد لله.. خلصت القضية على خير ، ودايمًا الصلح خير”.

يذكر أن، إيساف، كان قد اعتدى بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق بمساعدة شخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم، وكان المجني عليهما تقدما بتقرير طبي بالإصابات التي سببها إيساف هو والمتهم الآخر بهما، وتحمل القضية رقم 4248 لسنة 2020

طرح الفنان إيساف، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "كارثة" عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "انتي بُعدك عني كارثة .. وانسي فكرة اني انسى .. مش مقدرة ليه وحاسة حالتي بعدك عاملة ايه .. مش قالولك لما غيبتي انتهيت وقامت قيامتي .. ده انتي بالنسبة لي كنتي النفس اللي انا عايش بيه".

ارجعيلي مش هسيبك .. انتي ملكي وحق ليا .. ترضي يعني يموت حبيبك ولا سهل تضحي بيا .. مش مصدق تنسي قلبي وببساطة تروح عليا.

يمكن اصحى الاقيكي جنبي أو ده مقلب عاملاه فيا".

انتي فاكرة القصة سهلة تقفليها أي قفلة .. لو بقيمة الحب جاهلة .. قلبي حبك وأعمل ايه .. طب بذمة قلبك انتي ايه معايا صعب شوفتي .. عارفة لو قاسي وروحتي .. هبقى عارف روحتي ليه .. ارجعيلي مش هسيبك .. انتي ملكي وحق ليا .. ترضي يعني يموت حبيبك ولا سهل تضحي بيا؟ .. مش مصدق تنسي قلبي وببساطة تروح عليا .. يمكن اصحى الاقيكي جنبي أو ده مقلب عاملاه فيا".

"كارثة" كلمات: محمد مسعد، والحان: محمد مجدي، و توزيع موسيقى: احمد عبدالسلام، ومدير التصوير: عمر رشدي، والفيديو كليب من اخراج: مارك سمير، وتوزيع ديجيتال : فري ميوزيك - نصر محروس.

يذكر أن طرح إيساف مؤخرًا أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وانت طيب" ويعرض الآن على قناة مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.. ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.