ابنة سعيد صالح تهاجم محمد رمضان: كان زمان بابا مات مقهور انه اكتشفك

نشرت هند سعيد صالح ، منشور لها تهاجم فيه محمد رمضان ، و ذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وكتبت هند قائلة :" كويس ان بابا مات طبيعى و الا كان مات مقهور على نفسه انه اكتشفك، لأنه كان طالع بيك السما و فرحان ان مصر فيها مواهب حلوة و هو اللى بيقدمها بنفسه ايه العك ده ؟ ".

وتابعت هند:" دا الواحد لما كان بيلمح سائح منهم فى دهب ولا شرم الشيخ ويميزه من الطاسة اللى على دماغه دى كان جسمه كله بيتنفض هاڤا ناجيلا ايه اللى بتترقص عليها ؟ جاك ٦٠ هاڤا ناجيلا على دماغك يا بعيد ".

وأثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا خلال الايام القليلة الماضية بعد ظهوره مع عدد من الاسرائيليين فى إحدى الحفلات الخاصة بدبى واتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. وفى التقرير التالى نرصد تطورات أزمة محمد رمضان .. قرار منتظر من نقابة المهن التمثليلة بشأن أزمة محمد رمضان وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، بيانًا صحفيًا بشأن أزمة صور الفنان محمد رمضان مع إسرائيليين، التي وقعت مؤخرًا. وجاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب". وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات . وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة". واختتم البيان: "وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية الإثنين الموافق 23 /11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة". بعد بيان نقابة المهن التمثيلية .. محمد رمضان يزين صفحته بعلم فلسطين وقام الممثل محمد رمضان بتغيير صور الغلاف الخاصة به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة علم دولة فلسطين الشقيقة. وجاء تغيير العلم لتهدئة الرأي العام بعد الهجوم الشديد عليه بعد التصوير مع ممثل إسرائيلي ، ولم يسلم محمد رمضان من الانتقاد والهجوم عليه بعد تغيير صورة الغلاف لعلم فلسطين. وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "إلا العدو الإسرائيلي الصهيوني يا محمد رمضان .. الحكاية مش فلسطين الحكاية حكاية وطن والإمارات طبعت مع العدو لله الامر من قبل ومن بعد ربنا يوحد كلمتنا وينصرنا" و"فلسطين لا تحتاج لعلم لنحبها وإنما تحتاج لرجال لتحريرها ونصرتها على الصهاينة فلسطين فى القلب" و"بتجيب ورا بسرعه إنت".

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